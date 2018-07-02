СМИ: Китай создает новые типы ракет-носителей «Чанчжэн»

ПЕКИН, 2 июля. / ТАСС /. К 2030 году Китай разработает новую серию малых, средних, тяжелых и сверхтяжелых ракет-носителей «Чанчжэн» ("Великий поход") для удовлетворения потребностей китайской космической программы. Об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа».

По словам Лун Лэхао, академика Инженерной академии Китая и главного инженера Исследовательского института технологии ракетостроения КНР, грузоподъемность китайских ракет в 2030 году составит 140 т для околоземной орбиты, 44 т для доставки на Марс, 50 т для доставки на Луну и 66 т для доставки груза на геосинхронную орбиту. Одно из поколений ракет будет представлять собой тяжелую ракету-носитель «Чанчжэн-9» ("Великий поход-9") «пакетного типа» — помимо центрального корпуса диаметром 10 м, она будет иметь четыре боковых ускорителя диаметрами по 5 м. «Великий поход-9» сможет поднять на околоземную орбиту 140 т полезного груза, отметил Лун.

Данная ракета может использоваться в пилотируемых полетах к Луне, исследованиях глубокого космоса и при строительстве космической солнечной электростанции, сказал Лун.

Китай также разрабатывает многоразовую космическую ракету «Чанчжэн-8» ("Великий поход-8"), которая, как ожидается, совершит свой первый полет в 2021 году. Она будет состоять из двух ступеней и двух ускорителей. Первая ступень и ускорители будут возвращены на Землю с помощью технологии вертикальной посадки, сообщил ученый. Модификация «Великий поход-8А» будет состоять из двух больших ускорителей с разгонным блоком. Возможность обеспечивать возврат ступени и ускорителей позволила значительно снизить стоимость ее пусков.

Китай уже разработал более 10 типов ракет-носителей, отправив в космос более 400 космических аппаратов, в том числе осуществив свыше 60 коммерческих запусков спутников для более чем 20 стран. Показатель успеха и точность выхода на орбиту китайских космических аппаратов являются одними из самых высоких в мире.