Мощь и пламя: Китай создаёт сверхтяжёлую космическую ракету

КНР работают над созданием новой сверхтяжёлой космической ракеты. Она будет доставлять на низкую околоземную орбиту до 140 тонн полезной нагрузки, сообщает агентство AFP.

Проект получил название Long March-9. Планируется, что первая ступень ракеты будет иметь диаметр 10 метров. Параллельно ей будут расположены четыре ускорительных блока диаметром 5 метров каждый. Первый запуск намечен на 2030 год.

Новая ракета может быть использована для пилотируемых лунных экспедиций, запуска аппаратов в глубокий космос и даже строительства солнечной электростанции на орбите Земли.

Также Китай работает над созданием ракеты с возвращаемой первой ступенью. Испытания планируется начать уже в 2021 году.