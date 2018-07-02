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Экс-глава «Роскосмоса» Комаров вошел в совет директоров производителя космических кораблей «Союз»
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Экс-глава «Роскосмоса» Комаров вошел в совет директоров производителя космических кораблей «Союз» 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров вошел в совет директоров РКК «Энергия», следует из материалов компании, опубликованных на сервере раскрытия информации.
Из документа следует, что в совет директоров компании также избраны Сергей Крикалев, Алла Вучкович и Антон Жиганов, являющиеся исполнительными директорами «Роскосмоса», а также занимающие должности замглавы корпорации Татьяна Ельфимова и Екатерина Карутина.
РКК «Энергия» занимается разработкой кораблей «Союз» и «Прогресс», модулей для МКС, спутников, автоматических межпланетных станций.
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