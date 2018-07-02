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«Хаббл» получил детальные фотографии ранней Вселенной
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«Хаббл» получил детальные фотографии ранней Вселенной 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Орбитальная обсерватория «Хаббл» получила фотографии нескольких древнейших галактик мироздания, наблюдая за созвездием Водолея при помощи инфракрасных и оптических камер, сообщает сайт космического телескопа.
Сейчас «Хаббл» проводит своеобразную перепись среди крупнейших скоплений галактик мироздания, получая их детальные фотографии в рамках проекта RELICS. Эти данные, как надеются ученые, помогут получить первые точные оценки по массе темной материи и понять, как закончились «темные века» на заре юности Вселенной, когда она была непрозрачной для видимого света и других форм электромагнитных волн.
Вдобавок, изучение древних скоплений галактик, как сегодня надеются космологи, поможет нам понять, какую роль в их образовании и жизни играют и темная материя, и темная энергия, и как их структура и распределение по Вселенной связаны с тем, как была распределена материя по мирозданию в первые мгновения после Большого Взрыва.
Одной из первых целей RELICS стало скопление RXC J2211.7-0350, расположенное в созвездии Водолея на расстоянии в 4 миллиарда световых лет от Земли. Ученым, как объясняет команда «Хаббла», интересны не отдельные галактики внутри этой «звездной семьи», а то, как они искривляют и усиливают свет еще более далеких объектов, существовавших в первые мгновения жизни Вселенной.
Благодаря подобной гравитационной линзе, часть ярких пятен на фотографии RXC J2211.7-0350 на самом деле находится в несколько раз дальше от нас, чем само скопление, и мы их видим в том состоянии, в котором они существовали 11-12 миллиардов лет назад, на заре жизни Вселенной.
Их изучение, как надеются ученые, поможет нам понять, как выглядели первые звезды Вселенной, чем они отличались от их современных «наследниц» и вела ли темная материя в те времена себя не так, как сегодня.
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