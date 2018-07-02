Ученые: накануне гибели ледяной человек наточил свое оружие

Заледеневшая мумия альпийского охотника Этци, найденная еще в 1991 году, до сих пор является предметом для исследований ученых. За последние 25 лет антропологам удалось практически полностью воссоздать облик человека, жившего более 5300 лет назад.

На текущий момент известно, что ледяному человеку на момент смерти было 45 лет, он получил травму головы, а в его плече застрял наконечник стрелы, пронзивший артерию. Также он страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, артритом и лактозной непереносимостью, у него могла быть инфекционная болезнь Лайма. Ученые смогли определить внешность и одежду Этци, а теперь их внимание переключилось на инструменты, которые были рядом с ним в момент его гибели.

Согласно новому исследованию, приведенному в журнале PLoS ONE, кинжал, скребок, сверло, каменный отщеп, олений рог и два наконечника стрелы были исследованы при помощи компьютерных томографов и мощных микроскопов. Ученые выяснили, что кремний, из которого были сделаны орудия, происходил из трех местностей — 40, 70 и 75 километрах от места гибели Этци. Исследователи предположили, что в альпийских регионах в пять тысяч лет назад могла быть торговля.