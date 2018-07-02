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Астрономы предупредили о магнитной буре 23 июля
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Астрономы предупредили о магнитной буре 23 июля 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале накроет Землю 23 июля, магнитосфера будет возбужденной 15, 20 и 22 июля, следует из прогноза лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).
Магнитные бури, классифицированные как событие уровня G1 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.
Предыдущие бури произошли 28 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года — 20 апреля. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта по московскому времени, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часа, отмечают астрономы.
Прохождение Земли через потоки солнечного ветра такой ширины не является исключительным событием и часто наблюдается вблизи минимума солнечной активности. Это связано с тем, что в минимуме солнечного цикла существенно ослабляется магнитное поле Солнца, и оно частично утрачивает свои способности по удержанию солнечной плазмы вблизи поверхности звезды.
В результате заметно вырастает скорость и плотность убегающих от Солнца потоков вещества, которые и образуют солнечный ветер. Несколько таких продолжительных серий геомагнитных возмущений наблюдалось в прошлом году на стадии перехода в солнечный минимум.
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