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От чего зависит интеллект ребенка
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От чего зависит интеллект ребенка 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
В Германии научные специалисты из Университета Ульма исследовали природу интеллектуальных способностей детей. Их работа показала различие во влиянии на детский интеллект наследственности по отцовской и материнской линии. Еще до этого масштабный научный эксперимент побудил ученых заявить о том, что показатель уровня интеллекта детей в большей степени зависит от уровня IQ их матери. В этот раз исследователи также сошлись во мнении о том, что влияние материнских генов на интеллектуальный функционал у ребенка значительнее отцовских. Такой вывод был сделан ими после анализа данных, полученных в ряде исследовательских проектов.
«Исследования показали, что вся информация об умственных способностях заключена в Х-хромосомах. Так как в женских клетках имеется две Х-хромосомы, а в мужских — одна, шансы передачи интеллекта ребенку по материнской линии гораздо значительнее», — считают авторы работы.
Ученые полагают, что материнские гены матери обусловливают особенности памяти ребенка, его мышления и способности к языковому обучению, тогда как гены отцов влияют на детскую эмоциональность. Отметим, что недавно научный журнал Science опубликовал результаты исследования, которые говорят о том, что раннее проявление незаурядных когнитивных способностей связано с повышенным риском возникновения психических расстройств в более позднем возрасте. Ранее МедикФорум писал о том, что специалистами были названы самые опасные продукты для детей.
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