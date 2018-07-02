Ученые: наша Вселенная на четверть состоит из космического жира

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее и Университета Эге в Турции изучили распределение углерода в межзвездной пыли и сделали необычные выводы. Углерод — четвертый по распространенности химический элемент во Вселенной, его гораздо меньше, чем того же водорода, и четверть его объема представляет собой вещество, которое проще всего описать как «липкая, жирная грязь». Выражаясь научным языком: алифатические соединения. Впервые межзвездная пыль была собрана в 2014-ом, затем ее удалось воссоздать в лаборатории. В космосе она образуется, когда сильные солнечные ветра сдувают с поверхности красных гигантов, углеродных звезд, большие объемы их вещества. Ученые взяли аналог такой смеси, плазму с высоким содержанием углерода, после чего начали понижать давление до вакуума, а температуру до близкой к абсолютному нулю. А затем при помощи магнитного резонанса и спектроскопии проанализировали, какие вещества образовались в этом субстрате.

Они нашли примерно 400-500 атомов углерода на каждый миллион атомов водорода. Около 50% углерода было в чистой форме, еще 25% в виде образования с формулой нафталина, а последняя четверть — те самые алифатические соединения, грязные и жирные вещества. На ум приходит аналогия со смазкой, которая помогает перемещаться огромным объектам, хотя в межзвездном пространстве это вовсе не так. Подсчитано, что в нашей галактике Млечный путь может быть 10 миллиардов триллионов триллионов тонн такого космического жира.

Тим Шмидт, исследователь из сиднейского университета, говорит — с большой вероятностью эта смазка токсична для человека. Потому что она очень неоднородна, и вдобавок к ней действительно липнет прочая «химия». Но в этом заключается колоссальный научный потенциал — если межзвездная пыль оказалась такой сложной по составу, впору пересмотреть теории создания планетарных систем и зарождения на них жизни.