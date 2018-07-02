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Новый морозоустойчивый пластик создали российские ученые
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Новый морозоустойчивый пластик создали российские ученые 

360tv.ru 1 час назад
В московском Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» разработан новый полимер. Устойчивый к морозам пластик можно использовать при температурах до -80 градусов, сообщило ИА Nation News.
Экологичный и долговечный материал намерены использовать при строительстве промышленного оборудования и тяжелой техники с большим количеством узлов трения для последующей добычи полезных ископаемых в Арктике.
Как пояснили в Центре композиционных материалов НИТУ «МИСиС», ленты из сверхвысокомолекулярного полиэтилена будут клеить на внутренние металлические части подшипников. Таким образом создадут противодействие силе трения.
Ученые отмечают, что успешное применение нового пластика в арктической технике положительно скажется на росте внутреннего спроса на сверхвысокомолекулярный полиэтилен в России. После запуска его производства снизятся поставки импортного сырья.
В Канаде, в Монреальском национальном институте научных исследований, создали плащ, который способен заблокировать любой свет. Устройство можно уже сейчас применять в жизни.
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