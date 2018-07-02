Новый морозоустойчивый пластик создали российские ученые

В московском Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» разработан новый полимер. Устойчивый к морозам пластик можно использовать при температурах до -80 градусов, сообщило ИА Nation News.

Экологичный и долговечный материал намерены использовать при строительстве промышленного оборудования и тяжелой техники с большим количеством узлов трения для последующей добычи полезных ископаемых в Арктике.

Как пояснили в Центре композиционных материалов НИТУ «МИСиС», ленты из сверхвысокомолекулярного полиэтилена будут клеить на внутренние металлические части подшипников. Таким образом создадут противодействие силе трения.

Ученые отмечают, что успешное применение нового пластика в арктической технике положительно скажется на росте внутреннего спроса на сверхвысокомолекулярный полиэтилен в России . После запуска его производства снизятся поставки импортного сырья.