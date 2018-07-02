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Британские ученые изучили «холодильник Земли» в Сибири
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Британские ученые изучили «холодильник Земли» в Сибири 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Главная цель исследования: понять, как раньше Васюганские болота, одни из самых больших в мире, реагировали на климатические изменения, и спрогнозировать, как долго торфяники смогут играть роль «главного холодильника Земли». Известно, что торфяные болота отлично сохраняют информацию о климатических событиях нескольких последних столетий — чтобы «прочитать» эту летопись, британцы взяли пробы верхних слоев торфа.
— Ранее мы проводили исследования в Северной Америке, Европе и на Камчатке, где болота не такие большие, — отмечает сотрудник университета Йорка, доктор Дмитрий Маукой. — Васюганское болото — самое крупное в мире, поэтому для нас было важно поработать на данном объекте. Его массив состоит в основном из верховых болот, или, как их еще называют, олиготрофных, имеющих крайне бедное питание исключительно в виде атмосферных осадков. Из-за этого все экосистемы болот этого типа — растения, микроорганизмы и прочее — чутко реагируют на изменения климата, они крайне восприимчивы к переувлажнению или высыханию.
В Британии на основе ботанического и других анализов ученые определят, какой была концентрация углерода на протяжении пары последних столетий и как менялся климат за это время. Окончательные результаты будут представлены по данным с различных точек планеты, где уже побывали специалисты. В работе ученым помогла не только стационарная исследовательская станция ТГУ, расположенная на территории Васюганских болот, но и специальное IT-обеспечение для отбора проб, разработанное в сибирском университете.
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