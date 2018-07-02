Британские ученые изучат изменения климата за последние 200 лет по сибирским болотам

ТОМСК , 2 июля. / ТАСС /. Ученые из университета Йорка ( Великобритания ) совместно с коллегами из Томска изучат глобальные изменения климата по результатам исследования сибирских торфяников. Материал для исследования получен на Васюганских болотах, расположенных на территории Томской и Новосибирской областей, рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе Томского государственного университета.

"Британские специалисты занимались изучением торфяников, которые поглощают из атмосферы парниковые газы — углерод и метан и играют важнейшую роль в охлаждении планеты. Цель исследования — выяснить, как раньше болота реагировали на изменения климата", — пояснил сотрудник госуниверситета.

По его словам, торфяники хорошо сохраняют информацию о климатических событиях последних столетий. Чтобы получить ее, исследователи произвели отбор проб верхних слоев торфа, в Университете Йорка будет произведен их анализ. Ученые оценят, какой была концентрация углерода на протяжении последних 150-200 лет, как менялся климат, и каким был отклик водного уровня на эти события.

"Ранее мы проводили исследования в Северной Америке, Европе и на Камчатке, где болота не такие большие. Васюганское болото — самое крупное в мире, поэтому для нас было важно поработать на данном объекте. Результаты этого исследования важны не только для получения информации о прошлом, но и для прогноза будущего", — цитируют в ТГУ слова ученого университета Йорка Люка Джессопа.

Британские ученые, работая над проектом, впервые в своей практике использовали инновационный IT-продукт, который значительно ускоряет и упрощает работу по отбору проб. Создателями программы являются специалисты из Томска. Ученым приходилось, отбирая пробы, работать в экстремальных условиях — на болоте, отмечали после экспедиции британцы, заедал гнус и огромные слепни, а в одном месте пришлось целый километр идти, находясь по пояс в воде.

Васюганские болота

Васюганские болота — одно из самых больших болот в мире, по площади в 53 тыс. кв. километров превышающее территорию таких стран как Дания или Швейцария , — находится в Западной Сибири, на территории Томской, Омской и Новосибирской областей. Здесь обитают редкие и исчезающие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу РФ и охраняемые международными договорами. А климатологи его считают важным климатообразующим объектом в масштабах всего мира.