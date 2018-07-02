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В Новосибирске создали новые материалы для микроэлектроники
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В Новосибирске создали новые материалы для микроэлектроники 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 2 июля. /Корр. ТАСС Анастасия Аникина/. Ученые Института катализа (ИК) Сибирского отделения РАН создали новый класс материалов на основе ионных жидкостей, которые обладают способностью к самоорганизации и в перспективе могут использоваться, в частности, в микроэлектронике. Об этом ТАСС сообщил заведующий лабораторией ИК СО РАН Николай Адонин.
"Мы вышли на целый класс материалов на основе ионных жидкостей (веществ, состоящих из заряженных частиц — прим. ТАСС), которые, возможно, в будущем станут элементами новых электронных устройств. Благодаря специфическому взаимодействию компонентов эти материалы могут самоорганизовываться на поверхности раздела фаз и образовывать новые упорядоченные структуры. При этом мы можем с большой долей вероятности спрогнозировать, как будут взаимодействовать между собой компоненты, и какими свойствами будут обладать самоорганизованные структуры", — сказал собеседник агентства.
По его словам, такие материалы перспективны для различных микроустройств за счет их способности к самоорганизации и изменению свойств поверхностей. «Например, в основе технологии изготовления микросхемы лежит модификация поверхности. Если вещество модифицирует поверхность, оно может быть потенциально использовано для создания новых электронных микроустройств», — пояснил Адонин.
Ключевую роль в новых материалах играет фтор. «Атом фтора по размеру примерно равен атому водорода, но при этом у него прямо противоположные электронные свойства — это самый электроотрицательный элемент. Если мы берем углеводородную молекулу и ее аналог, где все атомы заменены на фтор, мы получаем два противоположных по свойствам вещества. Так, например, наиболее интересным свойством перфторированных материалов является повышенная химическая стабильность», — добавил ученый.
Сейчас специалисты ИК СО РАН продолжают работать над новыми материалами и изучают их свойства.
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