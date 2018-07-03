Ещё
В конце июля уральцы увидят слияние Луны и Марса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В конце июля уральцы увидят слияние Луны и Марса 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Редчайшее явление посчастливится увидеть жителям Екатеринбурга в конце месяца. В ночь с 27 на 28 июля произойдет соединение Луны и Марса. При этом, рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, наступит самое продолжительное затмение Луны в текущем веке.
Астрономическое явление будет видно невооруженным глазом на открытой местности, буквально в самом центре города — на Плотинке. Но лучше всего наблюдать южную сторону неба с Метеогорки.
"Высота Луны будет не более 13 градусов, а Марса — около девяти. Луна так глубоко погрузится в тень Земли, что ее яркость станет в разы меньше, чем у Марса. Оба небесных тела приобретут при этом красноватый оттенок", — рассказал ученый.
31 июля Марс окажется на наиболее близком расстоянии к нашей планете. По данным исследователей, в XXI веке такого события больше не повторится.
Кстати
В конце июля в небе над Средним Уралом пройдет летний звездопад. Правда, увидеть падающие «звезды» удастся не всем: интенсивность будет примерно 25 ярких точек в час, то есть в городе можно будет заметить максимум один такой объект.
Российская Газета: последние новости
В Канаде изобрели делающее невидимым устройство Мантуров рассказал о разработке газовых турбин большой мощности В Китае смартфоном можно проверить качество продуктов
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина грозит нанести болезненный удар Кремлю150
Найдены виновные в отравлении Скрипалей164
Российский танк признан худшим в мире410
Украинцев «адово бомбануло» от поведения Земфиры156
В США нашли «большую проблему» Су-3561
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Статьи
01:38
На Украине оценили решение Путина по воинским частям
Войска Армия
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
01:59
Собянин сдал подписи для регистрации на выборах
Политика Новости Москвы
00:58
«Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении»
В мире Статьи
03:41
Доллар по 70: рубль ждет потрясение после ЧМ
Рынки Статьи
00:18
Собянин анонсировал метро во Внуково
Новости Москвы Катастрофы
01:41
Москве пообещали дождливую неделю
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение