В конце июля уральцы увидят слияние Луны и Марса

Редчайшее явление посчастливится увидеть жителям Екатеринбурга в конце месяца. В ночь с 27 на 28 июля произойдет соединение Луны и Марса. При этом, рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев , наступит самое продолжительное затмение Луны в текущем веке.

Астрономическое явление будет видно невооруженным глазом на открытой местности, буквально в самом центре города — на Плотинке. Но лучше всего наблюдать южную сторону неба с Метеогорки.

"Высота Луны будет не более 13 градусов, а Марса — около девяти. Луна так глубоко погрузится в тень Земли, что ее яркость станет в разы меньше, чем у Марса. Оба небесных тела приобретут при этом красноватый оттенок", — рассказал ученый.

31 июля Марс окажется на наиболее близком расстоянии к нашей планете. По данным исследователей, в XXI веке такого события больше не повторится.

Кстати

В конце июля в небе над Средним Уралом пройдет летний звездопад. Правда, увидеть падающие «звезды» удастся не всем: интенсивность будет примерно 25 ярких точек в час, то есть в городе можно будет заметить максимум один такой объект.