Раскрыта тайна строительства Стоунхенджа

Группа британских ученых из Музея Уэльса и Лейстерского университета объяснили происхождение камней мегалитического сооружения Стоунхендж. Исследование было опубликовано в журнале Antiquity.

Специалисты решили повторно изучить работы геолога Герберта Томаса (Herbert Thomas), который впервые выдвинул гипотезу о том, что камни были доставлены с гор Пресели. Согласно его теории, их доставляли на лодке по воде вдоль побережья.

Проанализировав образцы, собранные в 1906 году (до начала исследований Томаса), ученые пересмотрели эту теорию. По их словам, камни сперва спускали к реке Монноу на животных, а затем переправляли через реку Северн или спускал вниз к Эйвону.

Стоунхендж, расположенный в британском Уилтшире, был построен примерно четыре тысячи лет назад. Наиболее тяжелые его камни весят 30-40 тонн. Как показали исследования археологов, основные конструкции Стоунхенджа были перенесены из Уэльса в Уилтшир. Окончательное предназначение комплекса до сих пор неизвестно.