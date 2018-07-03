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Ученые предупредили об атаке астероидов‐невидимок
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Ученые предупредили об атаке астероидов‐невидимок 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Эксперт Европейского космического агентства (ESA) доктор Детлеф Кошны заявил, что астероиды, достаточно крупные для уничтожения города, могут уклониться от наземных систем слежения. Он рассказал Daily Mail, что Земля не готова к ударам астероидов‐невидимок, и в случае опасности люди не успеют эвакуироваться.
Сейчас ученые способны обнаружить лишь один из сотни потенциально опасных астероидов диаметром 0,6 мили или еще меньше. Однако они вполне способны уничтожить территорию размером с Германию. Причем, системы обнаружения идентифицирует их, когда они находятся в нескольких часах полета от Земли.
«Если хотя бы стометровый астероид достигнет поверхности Земли, он уничтожит территорию, сравнимую по размерам с Германией, и даже затронет окружающие площади», — заявил ученый.
Он напомнил, что в 1908 году с Землей столкнулся Тунгусский метеорит, диаметр которого не превышал 130 футов (40 метров), а сила взрыва была в 185 больше, чем у атомной бомбы, уничтожившей Хиросиму.
В докладе Национального совета по науке и технике США, опубликованном 21 июня, содержится призыв улучшить и расширить возможности ученых к обнаружению и отслеживанию астероидов. В частности, предлагается увеличить количество телескопов и создать глобальную сеть слежения за астероидами на околоземной орбите.
Японские ученые обнаружили, что сила гравитации на вращающемся астероиде Рюгю способна менять его форму.
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