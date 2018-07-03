Ученые предупредили об атаке астероидов‐невидимок 

Эксперт Европейского космического агентства (ESA) доктор Детлеф Кошны заявил, что астероиды, достаточно крупные для уничтожения города, могут уклониться от наземных систем слежения. Он рассказал Daily Mail, что Земля не готова к ударам астероидов‐невидимок, и в случае опасности люди не успеют эвакуироваться.
Сейчас ученые способны обнаружить лишь один из сотни потенциально опасных астероидов диаметром 0,6 мили или еще меньше. Однако они вполне способны уничтожить территорию размером с Германию. Причем, системы обнаружения идентифицирует их, когда они находятся в нескольких часах полета от Земли.
«Если хотя бы стометровый астероид достигнет поверхности Земли, он уничтожит территорию, сравнимую по размерам с Германией, и даже затронет окружающие площади», — заявил ученый.
Он напомнил, что в 1908 году с Землей столкнулся Тунгусский метеорит, диаметр которого не превышал 130 футов (40 метров), а сила взрыва была в 185 больше, чем у атомной бомбы, уничтожившей Хиросиму.
В докладе Национального совета по науке и технике США, опубликованном 21 июня, содержится призыв улучшить и расширить возможности ученых к обнаружению и отслеживанию астероидов. В частности, предлагается увеличить количество телескопов и создать глобальную сеть слежения за астероидами на околоземной орбите.
Японские ученые обнаружили, что сила гравитации на вращающемся астероиде Рюгю способна менять его форму.