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Астероиды — «невидимки» угрожают Земле
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Астероиды — «невидимки» угрожают Земле — ученые 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Исследователи утверждают, что в случае опасности столкновения, население не успеет эвакуироваться.
Наземные системы слежения способны обнаружить лишь один из ста потенциально опасных астероидов, диаметр которых менее ста метров. Земля к столкновениям с такими космическими телами просто не готова, и в случае опасности население не успеет эвакуироваться в безопасное место. Об этом сообщил эксперт Европейского космического агентства (ESA) доктор Детлеф. Его слова приводит издание «360».
По расчетам ученых, астероид диаметром около ста метров способен уничтожить территорию размером с Германию.
Детлеф напомнил, что в 1908 году на Землю упал Тунгусский метеорит. Его диаметр не превышал 40 метров, однако сила взрыва была почти в 200 раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.
21 июня в США был опубликован доклад Национального совета по науке и технике. В нем ученые призывают создать глобальную сеть слежения за астероидами на околоземной орбите.
Ранее «Звезда» писала о том, что будет, если астероид врежется в Землю со скоростью 18 тысяч километров в час.
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