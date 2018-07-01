Учёные нашли на древнем глобусе из камня неизвестный континент 

Интересная находка в виде каменного глобуса была сделана более 33 лет назад и только сейчас учёные отметили, что на нём присутствует ранее не известный континент. Данный глобус был найден группой учёных ещё в 84 году прошлого века в Эквадоре и специалисты отметили, что он являлся очень продвинутым для своего времени. Несмотря на то, что камень не является круглым, на нём точное расположение материков и архипелагов. Тщательно изучив и сопоставив континенты с современной картой мира, учёные не смогли опознать один континент, точнее его просто нет в настоящее время. Расхождение в глобусах видно начиная от нахождения Америки на глобусе и до Восточной Азии совершенно другая местность. Кроме того, этот самый континент сливается с Японией, что может свидетельствовать о том, что ранее континенты располагались по-другому. Найдены записи, в которых ранее существовал загадочный континент МУ, который в последствии ушёл под воду и есть сторонники того, что это и была таинственная Атлантида. Но не все учёные серьёзно относятся к каменному глобусу. Есть те, кто считает его просто «пустышкой» и уверяют, что он составлен неправильно.