Ещё
Учёные нашли на древнем глобусе из камня неизвестный континент
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учёные нашли на древнем глобусе из камня неизвестный континент 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Интересная находка в виде каменного глобуса была сделана более 33 лет назад и только сейчас учёные отметили, что на нём присутствует ранее не известный континент. Данный глобус был найден группой учёных ещё в 84 году прошлого века в Эквадоре и специалисты отметили, что он являлся очень продвинутым для своего времени. Несмотря на то, что камень не является круглым, на нём точное расположение материков и архипелагов. Тщательно изучив и сопоставив континенты с современной картой мира, учёные не смогли опознать один континент, точнее его просто нет в настоящее время. Расхождение в глобусах видно начиная от нахождения Америки на глобусе и до Восточной Азии совершенно другая местность. Кроме того, этот самый континент сливается с Японией, что может свидетельствовать о том, что ранее континенты располагались по-другому. Найдены записи, в которых ранее существовал загадочный континент МУ, который в последствии ушёл под воду и есть сторонники того, что это и была таинственная Атлантида. Но не все учёные серьёзно относятся к каменному глобусу. Есть те, кто считает его просто «пустышкой» и уверяют, что он составлен неправильно.
13 Новостей.ru: последние новости
Учёные в замешательстве. В Африке гибнут древние деревья Игорь Крутой стремительно худеет из-за болезни В Москве убили шансонье Петра Гару
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советник Трампа рассказал об обсуждении Крыма с Путиным105
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление125
Россияне переходят на махорку91
Появились подробности захвата заложников в Москве
Самая сексуальная бабушка в мире27
Видео
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
00:58
Пассажиры выпрыгивали из окон горящего поезда на Украине
Происшествия Украина
00:59
Киркоров устроил сыну грандиозный день рождения
Шоу-бизнес
02:31
Захарченко рассказал о донбасских «матрешках»
В мире
00:24
Британия нанесла удар по армии Сирии
Армия В мире
00:29
Появились подробности захвата заложников в Москве
Происшествия
01:39
На авиабазу Хмеймим совершена атака
Армия Войска
01:15
Порошенко пообещал поднять над Севастополем флаг Украины
В мире Политика
00:14
Атака на Хмеймим попала на видео
Армия
03:30
«В Крыму в три раза дешевле, чем у нас»
Статьи Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение