Учёные в замешательстве. В Африке гибнут древние деревья 

Климат на планете постоянно меняется и это может вызывать гибель флоры и фауны и учёные обеспокоены изменениями на нашей планете. Учёные, которые следят за климатическими особенностями Африки, а также за природными ресурсами отметили, что пять древнейших баобабов внезапно засохли. Со слов специалистов, возраст деревьев колеблется от тысячи до 2500 тысяч лет и это вызывает у них опасения. В этом регионе ранее было тринадцать старейших баобабов и примечательно, что восемь из них уже засохли. Учёные могут только строить догадки и ссылаться на изменение окружающей среды в результате действия человечества. Глобальное потепление и загрязнение экологии, но есть и те, кто вспоминает пророчества о Конце Света, в которых говорится, что начало будет положено, когда не сойдёт Благодатный огонь и засохнет древнейшее дерево под названием Мамврийский дуб. Сам дуб находится на территории Палестины и от него сейчас остался только ствол дерева без зелени. А про Благодатный Огонь ходит множество слухов, что его зажигают длительное время искусственным путём. И сторонники всего тайного уверены, что Конец Света не за горами.