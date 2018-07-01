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В Китае верификация ученых степеней и дипломов станет бесплатной
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В Китае верификация ученых степеней и дипломов станет бесплатной 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Пекин, 1 июля /Синьхуа/ — С 1 июля верификация ученых степеней и дипломов китайских вузов станет бесплатной, говорится в сообщении Министерства образования КНР.
В Китае верификация ученых степеней и дипломов, которой занимаются учреждения при Министерстве образования, является требованием работодателей для предотвращения фальсификации документов об образовании.
В сообщении ведомства отмечается, что информация об ученых степенях и дипломах доступна в интернете и может быть верифицирована в электронном виде.
Министерстве образования Китая будет упрощать процесс верификации и повышать качество услуг, говорится в сообщении. -0-
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