В Китае верификация ученых степеней и дипломов станет бесплатной

Пекин, 1 июля / Синьхуа / — С 1 июля верификация ученых степеней и дипломов китайских вузов станет бесплатной, говорится в сообщении Министерства образования КНР

В Китае верификация ученых степеней и дипломов, которой занимаются учреждения при Министерстве образования , является требованием работодателей для предотвращения фальсификации документов об образовании.

В сообщении ведомства отмечается, что информация об ученых степенях и дипломах доступна в интернете и может быть верифицирована в электронном виде.

Министерстве образования Китая будет упрощать процесс верификации и повышать качество услуг, говорится в сообщении. -0-