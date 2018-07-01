Запуск военного спутника «Благовест» снова переносится 

Как стало известно, переносятся сроки запуска военного спутника «Благовест». Изначально планировалось, что пуск состоится в ноябре этого года. Теперь, сроки обозначаются декабрем, а, быть может, и январем 2019 года. Всего, система «Благовест» предполагает использование четырех спутников. Она разрабатывается по заказу Министерства обороны России. Два объекта уже находятся на орбите.
Срок запуска третьего перенесен. Причиной этого стала задержка изготовления самого аппарата. По имеющейся информации, компания «Информационные спутниковые системы» не уложилась в обозначенные ранее сроки.
Напомним, система спутников «Благовест» позволит в течение 15 лет не только транслировать программы, но и обеспечивать телефонные переговоры, передавать данные, в том числе и осуществлять доступ в интернет.