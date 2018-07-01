Ещё
Запуск военного спутника «Благовест» снова переносится
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запуск военного спутника «Благовест» снова переносится 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как стало известно, переносятся сроки запуска военного спутника «Благовест». Изначально планировалось, что пуск состоится в ноябре этого года. Теперь, сроки обозначаются декабрем, а, быть может, и январем 2019 года. Всего, система «Благовест» предполагает использование четырех спутников. Она разрабатывается по заказу Министерства обороны России. Два объекта уже находятся на орбите.
Срок запуска третьего перенесен. Причиной этого стала задержка изготовления самого аппарата. По имеющейся информации, компания «Информационные спутниковые системы» не уложилась в обозначенные ранее сроки.
Напомним, система спутников «Благовест» позволит в течение 15 лет не только транслировать программы, но и обеспечивать телефонные переговоры, передавать данные, в том числе и осуществлять доступ в интернет.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В России создадут новый сверхтяжелый транспортный самолет Звездные войны. Ученые объяснили ценность ядерного оружия Ученый СФУ стала лауреатом премии «Профессор года 2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности захвата заложников в Москве103
Атака на Хмеймим попала на видео104
Акула утащила пытавшуюся ее покормить женщину82
Порошенко пообещал поднять над Севастополем флаг Украины350
Пассажиры выпрыгивали из окон горящего поезда на Украине10
Видео
00:58
Пассажиры выпрыгивали из окон горящего поезда на Украине
Происшествия Украина
00:59
Киркоров устроил сыну грандиозный день рождения
Шоу-бизнес
00:29
Появились подробности захвата заложников в Москве
Происшествия
01:39
На авиабазу Хмеймим совершена атака
Армия Войска
01:15
Порошенко пообещал поднять над Севастополем флаг Украины
В мире Украина
00:14
Атака на Хмеймим попала на видео
Армия
03:30
«В Крыму в три раза дешевле, чем у нас»
Статьи Личный счет
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:10
Акула утащила пытавшуюся ее покормить женщину
Происшествия
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение