Запуск военного спутника «Благовест» снова переносится

Как стало известно, переносятся сроки запуска военного спутника «Благовест». Изначально планировалось, что пуск состоится в ноябре этого года. Теперь, сроки обозначаются декабрем, а, быть может, и январем 2019 года. Всего, система «Благовест» предполагает использование четырех спутников. Она разрабатывается по заказу Министерства обороны России . Два объекта уже находятся на орбите.

Срок запуска третьего перенесен. Причиной этого стала задержка изготовления самого аппарата. По имеющейся информации, компания «Информационные спутниковые системы» не уложилась в обозначенные ранее сроки.

Напомним, система спутников «Благовест» позволит в течение 15 лет не только транслировать программы, но и обеспечивать телефонные переговоры, передавать данные, в том числе и осуществлять доступ в интернет.