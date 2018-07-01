Запуск спутника «Благовест» откладывается

Запуск военного спутника «Благовест», создаваемого по заказу Минобороны России , может быть перенесён как минимум на середину декабря, возможно, и на январь 2019 года.

Изначально запуск ракеты «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником «Благовест» был намечен на середину ноября.

Отметим, что к запуску готовится третий спутник связи серии «Благовест». Всего военное ведомство заказало четыре таких аппарата.