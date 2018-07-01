Ещё
Запуск спутника «Благовест» откладывается
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запуск спутника «Благовест» откладывается 

News.ru 48 минут назад
Фото: News.ru
Запуск военного спутника «Благовест», создаваемого по заказу Минобороны России, может быть перенесён как минимум на середину декабря, возможно, и на январь 2019 года.
Изначально запуск ракеты «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником «Благовест» был намечен на середину ноября.
Сдвиг планов связан с задержками в изготовлении спутника на заводе-изготовителе — красноярском АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва», сообщил РИА «Новости» источник на космодроме «Байконур».
Отметим, что к запуску готовится третий спутник связи серии «Благовест». Всего военное ведомство заказало четыре таких аппарата.
News.ru: последние новости
Сервис знакомств FindFace объявили о закрытии Земля находится под постоянным обстрелом астероидов Робот-шар отправился на космос
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия приняла окончательное решение по С-400246
В Швеции вступил в силу закон «о добровольном сексе»174
Карточная паника: вся правда о поборах с переводов65
Как круто изменится жизнь россиян с 1 июля695
Названа самая быстро вымирающая страна в мире259
Видео
00:59
Киркоров устроил сыну грандиозный день рождения
Шоу-бизнес
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение