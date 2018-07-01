Ещё
Как на самом деле выглядел Иисус: ученые восстановили изображение плащаницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как на самом деле выглядел Иисус: ученые восстановили изображение плащаницы 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Похоже, теперь ученые действительно знают облик Иисуса. И это не выдумки: образ Христа воссоздали на основе знаменитой Туринской плащаницы.
Автор исследования, Джулио Фанта, несколько лет изучал саму Туринскую плащаницу, а затем использовал полученные данные для печати образа Иисуса на 3D-принтере.
Оказаось, что Иисус обладал выдающейся внешностью. Он был высок (180 сантиметров, тогда как обычный человек того времени вырастал до 155 сантиметров) и царственно красив.
Профессор Фанта объяснил, что на полученное 3D-изображение позволило ему понять, сколько ран нанесли Христу легионеры.
Я насчитал 370 ран от побоев, не считая раны на боках, которые безусловно были на теле, но которые не видны на Плащанице, потому что она прикасалась только к задней и передней частям тела — Джулио Фанта
В 2013 году подлинность Туринской плащаницы была доказана итальянскими учеными. Соотвественно, и полученный Джулио Фанта облик Иисуса Христа максимально близок к реальности.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия приняла окончательное решение по С-400246
В Швеции вступил в силу закон «о добровольном сексе»174
Карточная паника: вся правда о поборах с переводов65
Как круто изменится жизнь россиян с 1 июля695
Названа самая быстро вымирающая страна в мире259
Видео
00:59
Киркоров устроил сыну грандиозный день рождения
Шоу-бизнес
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение