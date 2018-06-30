Зачем на МКС отправили двадцать лабораторных мышей?

Вчера SpaceX запустила ракету Falcon 9 мыса Канаверал. Куда? На Международную космическую станцию, естественно. В этот раз ракета была начинена самым интересным грузом — лекарство от рака, водоросли, робот-ассистент и… мыши. Двадцать отважных лабораторных мышей отправились покорять МКС. Согласно плану, десять мышей проведет рекордные 90 дней на орбите, а десять других вернуться на Землю спустя 30 дней. Ученые из Центра сна и циркадной биологии Северо-Западного университета изучат, как космос меняет циркадные ритмы мышей (биологические процессы, протекающие в 24-часовом цикле), микрофлору (бактерии и другие микроорганизмы, живущие на теле и внутри) и другие физиологические процессы.

Это исследование станет продолжением другого эксперимента CSCB. Астронавт Скотт Келли провел на борту МКС целый год, а его идентичный близнец Марк остался на Земле для контроля. Выяснилось, что пребывание в космосе повлияло на экспрессию 7% генов Скотта.

Двадцать мышей, отправленных на МКС, также имеют идентичных близнецов, которые останутся на Земле, в исследовательском центре NASA. Они будут проживать в таких же условиях, что и космические братья — при таком же освещении, температуре, нагрузках — только с трехдневной задержкой.

Ученые рассчитывают, что точная репликация условий обеспечит более точное понимание влияния космоса на организм человека. Учитывая, что миссия на Марс, вероятно, будет проходить несколько лет, нам нужно хорошо исследовать этот вопрос, прежде чем отправлять настоящих людей на Красную планету.

Хотя 90 дней может показаться не особо долгим сроком, это эквивалентно девяти годам нашей жизни, поэтому маленькие мыши могут стать нашим шансом выяснить, что происходит, когда мы проводим значительный период жизни за пределами земной атмосферы.

Подробнее о других экспериментах, которые начнутся благодаря пятничному запуску Falcon 9, читайте здесь.