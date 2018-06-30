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Запущенная в Японии частная космическая ракета упала сразу после старта
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Запущенная в Японии частная космическая ракета упала сразу после старта 

ТВ Центр 57 минут назад
Фото: ТВ Центр
В Японии пуск частной космической ракеты завершился неудачей. Она загорелась и рухнула почти сразу после старта, передает "ТВ Центр".
После падения произошел взрыв и пожар. Никто не пострадал. Запуск производился с полигона на острове Хоккайдо. Это уже вторая попытка частной японской компании создать ракету, способную выводить на орбиту сверхмалые спутники.
Стоимость проекта оценивается приблизительно в 500 тысяч долларов. Предыдущий запуск — год назад — также завершился неудачей. Тогда возникли технические проблемы и было принято решение в экстренном порядке остановить двигатель. Ракета упала в Тихий океан.
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