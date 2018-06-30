Кости мамонтов нашли под Челябинском 

Останки древнего животного, предположительно мамонта, обнаружили палеонтологи в посёлке Мирный Сосновского района Челябинской области, сообщает сайт «Первый областной».
По словам специалистов, возраст обнаруженных костей — более 10 тысяч лет. Сейчас учёные выясняют причины скопления останков, одна из версий — существование здесь стоянки древних охотников.
Отметим, что кости мамонтов и других доисторических животных периодически обнаруживают в Челябинской области. Несколько лет назад житель Сосновского района перекапывал погреб и наткнулся на бивень длиной почти два метра. Позже специалисты определили, что возраст находки — около 30 тысяч лет.