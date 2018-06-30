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Японская космическая ракета взорвалась сразу после запуска: видео
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Японская космическая ракета взорвалась сразу после запуска: видео 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Ракета оторвалась от земли и преодолела несколько десятков метров, однако внезапно рухнула и взорвалась.
Ракета MOMO разработки частной японской фирмы взорвалась сразу же после запуска. Об этом сообщает Nico News.
Запуск происходил на полигоне на острове Хоккайдо. Ракета оторвалась от земли и преодолела несколько десятков метров, однако внезапно рухнула на место взлета, разрушив стартовый стол, взорвавшись и вызвав сильный пожар.
Это уже вторая в Японии попытка запустить частную космическую ракету без участия в процессе государственного агентства. Стоимость проекта составило около полумиллиона долларов
Первая попытка состоялась в июле прошлого года и тоже завершилась неудачей — сразу после старта возникли серьезные проблемы с телеметрией, и специалисты произвели остановку двигателя. К счастью, в обоих случаях при падении ракеты никто не пострадал.
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