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Источник заявил о «больших проблемах» на спутнике «Ломоносов»
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Источник заявил о «больших проблемах» на спутнике «Ломоносов» 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На спутнике «Ломоносов» «барахлит» научная аппаратура, сообщил источник в космической отрасли.
«На «Ломоносове» сейчас большие проблемы», — заявил источник РИА «Новости».
Он сообщил, что аппаратура, ответственность за которую несет изготовитель спутников ВНИИЭМ, «работает, а вот научная часть барахлит».
«Ломоносов» должен штатно отработать три года, пока прошло только два года и два месяца.
На спутнике установлена, в частности, аппаратура НИИ ядерной физики МГУ.
Спутник «Ломоносов», созданный в МГУ, был запущен с космодрома Восточный 28 апреля 2016 года.
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