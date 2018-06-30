Источник заявил о «больших проблемах» на спутнике «Ломоносов» 

На спутнике «Ломоносов» «барахлит» научная аппаратура, сообщил источник в космической отрасли.
«На «Ломоносове» сейчас большие проблемы», — заявил источник РИА «Новости».
Он сообщил, что аппаратура, ответственность за которую несет изготовитель спутников ВНИИЭМ, «работает, а вот научная часть барахлит».
«Ломоносов» должен штатно отработать три года, пока прошло только два года и два месяца.
На спутнике установлена, в частности, аппаратура НИИ ядерной физики МГУ.
Спутник «Ломоносов», созданный в МГУ, был запущен с космодрома Восточный 28 апреля 2016 года.