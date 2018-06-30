Источник заявил о «больших проблемах» на спутнике «Ломоносов»

На спутнике «Ломоносов» «барахлит» научная аппаратура, сообщил источник в космической отрасли.

Он сообщил, что аппаратура, ответственность за которую несет изготовитель спутников ВНИИЭМ , «работает, а вот научная часть барахлит».

«Ломоносов» должен штатно отработать три года, пока прошло только два года и два месяца.

На спутнике установлена, в частности, аппаратура НИИ ядерной физики МГУ

Спутник «Ломоносов», созданный в МГУ, был запущен с космодрома Восточный 28 апреля 2016 года.