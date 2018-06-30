Глава НИИЯФ подтвердил наличие сбоев в работе спутника «Ломоносов»

На спутнике «Ломоносов» произошел сбой в работе системы передачи научной информации, заявил глава НИИ ядерной физики Московского государственного университета им. Скобельцына (НИИЯФ МГУ) Михаил Панасюк.

Панасюк сообщил, что на «Ломоносове» наблюдались «сбои в системе передачи информации научных приборов», передает РИА «Новости»

В данный момент над устранением неполадок работают специалисты МГУ и ВНИИЭМ

Исследователь сообщил, что за время работы спутника были получены уникальные результаты в области астрофизики и ряда прикладных проблем, связанных с освоением космического пространства.

Среди них, например, «первый в мире космический эксперимент по изучению космических лучей самых высоких энергий, существующих во Вселенной, уникальные данные о самом высокоэнергичном явлении во Вселенной — гамма-всплесках и электромагнитных транзиентах».

Среди прикладных экспериментов — тестирование созданной в МГУ спутниковой системы мониторинга техногенных (включая космический мусор) и природных объектов. Система способна в реальном времени определять координаты объектов, которые находятся в околоземном космическом пространстве.

Результаты, полученные с помощью спутника «Ломоносов», опубликованы «в высокорейтинговых научных журналах и были доложены в рамках приглашенных докладов на международных конференциях», добавил Панасюк.

Также в июле 2018 года результаты фундаментальных исследований будут представлены в Генеральной ассамблее Международного комитета по космическим исследованиям (COSPAR) в городе Пасадена ( США ).

Подчеркивается, что результаты экспериментов на «Ломоносове» стали основой для реализации новых космических исследований МГУ. В их числе — «крупномасштабный астрофизический эксперимент по продолжению изучения космических лучей предельно высоких энергий, международный эксперимент под эгидой МГУ по наблюдению электромагнитных транзиентов в атмосфере на Международной космической станции, многоспутниковый эксперимент „Универсат-Сократ“ по мониторингу основных космических угроз — радиации и космического мусора».

Ранее сообщалось, что в работе спутника «Ломоносов» зафиксированы «большие проблемы».