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Глава НИИЯФ подтвердил наличие сбоев в работе спутника «Ломоносов»
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Глава НИИЯФ подтвердил наличие сбоев в работе спутника «Ломоносов» 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На спутнике «Ломоносов» произошел сбой в работе системы передачи научной информации, заявил глава НИИ ядерной физики Московского государственного университета им. Скобельцына (НИИЯФ МГУ) Михаил Панасюк.
Панасюк сообщил, что на «Ломоносове» наблюдались «сбои в системе передачи информации научных приборов», передает РИА «Новости».
В данный момент над устранением неполадок работают специалисты МГУ и ВНИИЭМ.
Исследователь сообщил, что за время работы спутника были получены уникальные результаты в области астрофизики и ряда прикладных проблем, связанных с освоением космического пространства.
Среди них, например, «первый в мире космический эксперимент по изучению космических лучей самых высоких энергий, существующих во Вселенной, уникальные данные о самом высокоэнергичном явлении во Вселенной — гамма-всплесках и электромагнитных транзиентах».
Среди прикладных экспериментов — тестирование созданной в МГУ спутниковой системы мониторинга техногенных (включая космический мусор) и природных объектов. Система способна в реальном времени определять координаты объектов, которые находятся в околоземном космическом пространстве.
Результаты, полученные с помощью спутника «Ломоносов», опубликованы «в высокорейтинговых научных журналах и были доложены в рамках приглашенных докладов на международных конференциях», добавил Панасюк.
Также в июле 2018 года результаты фундаментальных исследований будут представлены в Генеральной ассамблее Международного комитета по космическим исследованиям (COSPAR) в городе Пасадена (США).
Подчеркивается, что результаты экспериментов на «Ломоносове» стали основой для реализации новых космических исследований МГУ. В их числе — «крупномасштабный астрофизический эксперимент по продолжению изучения космических лучей предельно высоких энергий, международный эксперимент под эгидой МГУ по наблюдению электромагнитных транзиентов в атмосфере на Международной космической станции, многоспутниковый эксперимент „Универсат-Сократ“ по мониторингу основных космических угроз — радиации и космического мусора».
Ранее сообщалось, что в работе спутника «Ломоносов» зафиксированы «большие проблемы».
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