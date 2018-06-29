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В России разрабатывают сверхлёгкие конструкции для космических изделий
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В России разрабатывают сверхлёгкие конструкции для космических изделий 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Специалисты РКК «Энергия» ведут работу над созданием сверхлёгких трансформируемых конструкций для космических изделий, сообщили в Роскосмосе.
«Принцип работы такой конструкции прост: на орбиту она доставляется в компактном, сложенном виде, затем происходит её наддув и трансформация, после чего конструкция затвердевает под воздействием факторов космического пространства», — рассказали в госкорпорации.
Отмечается, что использовать данную технологию можно для рефлекторов антенн, солнечных батарей, выдвижных штанг для полезных нагрузок. При этом подчёркивается, что такие конструкции не имеют конкурентов с точки зрения минимизации массы. «Такая технология может быть применена в разработке каркасов для разворачивания гибких тонкопленочных солнечных батарей малых космических аппаратов», — добавили в компании.
Идея разработки появилась два года назад. Первые эксперименты по отработке динамики отверждения уже проводятся, а в ближайшее время соответствующий эксперимент может быть произведён на Международной космической станции.
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