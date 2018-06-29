Большую часть углерода во Вселенной обнаружили в «космической смазке»

Когда люди думают о космосе, чаще всего он представляется им холодной пустотой с некоторыми скоплениями пыли и газа. Они точно не думают о космических путешествиях как о плавании в чане с межзвездным «жиром». Однако последнее, вероятно, ближе к истине: в ходе нового исследования ученые обнаружили, что по Вселенной летает около 10 миллиардов триллионов триллионов метрических тонн углеродистой «смазки».

Измерения помогут ученым уточнить данные о большей части углерода в космосе, а также определить, сколько углерода доступно для создания органических соединений, то есть строительных блоков для жизни.

«Это часть понимания великого жизненного цикла углерода, — говорит профессор Тим Шмидт из Университета Нового Южного Уэльса. — Он создается внутри звезд, проходит через межзвездное пространство и оседает в новых планетарных системах — и в итоге является частью жизни. Это составляющая большой истории — самой большой из всех».

Для распознавания смазки и выяснения, сколько ее рассеяно по космосу, астрономы создали ее искусственную версию в лаборатории и изучили при помощи спектроскопии (эта технология измеряет, сколько света поглощает субстанция на разных длинах волн). Помимо уточнения ее характеристик, ученые обнаружили, что смазка в целом очень неприятна.

«Эта космическая смазка — далеко не то, что вы намазали бы на кусочек тоста. Она грязная, скорее всего, токсичная и формируется только в среде межзвездного пространства, а также в нашей лаборатории», — рассказывает Шмидт.

Ученые надеются не только понять жизненный цикл углерода во Вселенной, но и то, какую роль эта космическая смазка играет в межзвездной пыли, по сути, являющейся смесью из смазки, сажи и мелких каменных частиц.