Китайские учёные научились превращать вредные промышленные отходы в полимерные линзы

Китайские учёные научились превращать газообразные промышленные отходы в твёрдый прозрачный материал, из которого можно изготовлять полимерные линзы.

Благодаря этому уникальному достижению, карбонилсульфид, являющийся наиболее распространенным серосодержащим газом, генерируемым тепловыми электростанциями и нефтеперерабатывающими заводами, который провоцирует коррозию зданий и становится причиной смога и кислотных дождей, а также разрушает озоновый слой и угрожает здоровью человека — теперь будет приносить людям помощь, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

Научные сотрудники из Чжэцзянского университета Китая поместили этот вредный газ в автоклав с эпоксидной смолой — распространенным химическим материалом, и неметаллическим катализатором.

В результате химической реакции получился полимер — макромолекулярное вещество, характеризующееся как бесцветное, прозрачное и безопасное.

Дальнейшее исследование показало, что получившееся вещество проявляет свойства идеальной полимерной линзы, и может быть использовано при изготовлении стекла или оптического волокна.

Очередное достижение китайских ученых, как ожидается, внесёт вклад в рекуперацию и утилизацию газообразных отходов.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае научились очищать воду при помощи смертельно опасных бактерий.

Новости Китая: В Китае создано уникальное ультратонкое стекло с высокой прочностью

Научные открытия в Китае, последние новости: Китайские учёные научились превращать воздух в бензин

О традициях, инновационных и военных разработках, событиях, экономическом развитии, культуре, истории и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня