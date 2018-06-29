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Китайские учёные научились превращать вредные промышленные отходы в полимерные линзы
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Китайские учёные научились превращать вредные промышленные отходы в полимерные линзы 

Свободная пресса 56 минут назад
Китайские учёные научились превращать газообразные промышленные отходы в твёрдый прозрачный материал, из которого можно изготовлять полимерные линзы.
Благодаря этому уникальному достижению, карбонилсульфид, являющийся наиболее распространенным серосодержащим газом, генерируемым тепловыми электростанциями и нефтеперерабатывающими заводами, который провоцирует коррозию зданий и становится причиной смога и кислотных дождей, а также разрушает озоновый слой и угрожает здоровью человека — теперь будет приносить людям помощь, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
Научные сотрудники из Чжэцзянского университета Китая поместили этот вредный газ в автоклав с эпоксидной смолой — распространенным химическим материалом, и неметаллическим катализатором.
В результате химической реакции получился полимер — макромолекулярное вещество, характеризующееся как бесцветное, прозрачное и безопасное.
Дальнейшее исследование показало, что получившееся вещество проявляет свойства идеальной полимерной линзы, и может быть использовано при изготовлении стекла или оптического волокна.
Очередное достижение китайских ученых, как ожидается, внесёт вклад в рекуперацию и утилизацию газообразных отходов.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае научились очищать воду при помощи смертельно опасных бактерий.
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