Открытие Летней школы молодых ученых состоялось в Юридическом университете 

В Московском государственном юридическом университете имени Олега Кутафина 27 июня открылась Летняя школа молодых ученых.
— Эта образовательная программа проходит в нашем учреждении уже пять лет подряд. Кроме Летней школы, мы регулярно организовываем и Зимнюю. В зависимости от событий юридическо-правовой повестки, выбирается актуальная тема, по которой будут проводиться лекции и семинары. В этом году Летняя школа посвящена изучению правосубъектности, — рассказал директор пресс-службы университета Михаил Ретуев.
Он добавил, что набор участников программы прошел на конкурсной основе. В итоге в Летнюю школу прошли 40 молодых ученых со всей России.