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Открытие Летней школы молодых ученых состоялось в Юридическом университете
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Открытие Летней школы молодых ученых состоялось в Юридическом университете 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Московском государственном юридическом университете имени Олега Кутафина 27 июня открылась Летняя школа молодых ученых.
— Эта образовательная программа проходит в нашем учреждении уже пять лет подряд. Кроме Летней школы, мы регулярно организовываем и Зимнюю. В зависимости от событий юридическо-правовой повестки, выбирается актуальная тема, по которой будут проводиться лекции и семинары. В этом году Летняя школа посвящена изучению правосубъектности, — рассказал директор пресс-службы университета Михаил Ретуев.
Он добавил, что набор участников программы прошел на конкурсной основе. В итоге в Летнюю школу прошли 40 молодых ученых со всей России.
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