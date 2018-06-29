«Дракон» доставит на МКС голубику и васаби

Грузовой корабль Dragon везет на МКС целый набор необычных угощений. В списке продуктов — мороженое, техасская голубика, васаби и кофе с большим содержанием кофеина, сообщили в НАСА, подчеркнув, что все эти гостиницы станут сюрпризом для экипажа.

Меню на МКС повторяется каждые 8-9 дней, и любой новый продукт, не входящий в стандартный набор, — это особое угощение. Правильное питание — важный психологический фактор для людей, вынужденных долгое время находиться в замкнутом пространстве, поэтому с Земли пытаются поддерживать экипаж как в хорошей форме, так и в хорошем настроении.