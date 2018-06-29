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«Дракон» доставит на МКС голубику и васаби
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«Дракон» доставит на МКС голубику и васаби 

Вести.Ru 1 час назад
Грузовой корабль Dragon везет на МКС целый набор необычных угощений. В списке продуктов — мороженое, техасская голубика, васаби и кофе с большим содержанием кофеина, сообщили в НАСА, подчеркнув, что все эти гостиницы станут сюрпризом для экипажа.
Меню на МКС повторяется каждые 8-9 дней, и любой новый продукт, не входящий в стандартный набор, — это особое угощение. Правильное питание — важный психологический фактор для людей, вынужденных долгое время находиться в замкнутом пространстве, поэтому с Земли пытаются поддерживать экипаж как в хорошей форме, так и в хорошем настроении.
Помимо угощений космический корабль доставит на орбиту около 3 тонн грузов и оборудования для проведения научных экспериментов. Впервые на МКС прилетит робот с искусственным интеллектом — члены экипажа проверят, может ли он быть полезен при снятии стресса. Также на борту Dragon материалы для проведения исследований, касающихся методов полива растений и разработки средств от рака, передает ТАСС.
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