Учёные обнаружили углеводороды в космосе

Международной группе исследователей удалось найти углеводороды в межзвёздном пространстве — открытие сделано благодаря инновационным телескопам, сообщает «Русская планета».

В ходе наблюдений эксперты использовали микроволновые и инфракрасные телескопы. Раньше в научном сообществе считалось, что алифатических углеводородов в галактике представлено совсем немного. Однако специалистам удалось найти большое скопление таких органических веществ — по предварительным подсчётам.

Масса обнаруженных веществ превышает десять миллиардов триллионов тонн. Такие углеводороды находятся в местах, где зарождаются звёзды, — эти пространства характеризуются большой концентрацией углеводородов, причём как простых, так и сложных.

Сейчас учёным предстоит выяснить, почему найденные вещества не распадаются на простейшие молекулы.