Kepler 186f оказался ещё больше похожим на Землю

На расстоянии около пятисот световых лет от нашей планеты не так давно была обнаружена экзопланета, которая внешне очень напоминала Землю. И американские исследователи решили определить, что же скрывается на этом небесном теле.

Отметим, что Kepler 186f считается первой идентифицированной планетой вне солнечной системы, которая имеет размеры, сравнимые с нашей планетой и располагающейся в так называемой зоне обитания от свей звезды. В результате исследований оказалось, что благодаря оптимальному расстоянию до своей звезды на этой экзопланете вода может существовать даже в жидкой форме.

На основании имеющихся данных, американские учёные построили компьютерную модель планеты, которая также имела ось своего вращения. В результате удалось определить динамику её движения и характер смены сезонов и климата. Кроме того, как и в случае с Землёй, экзопланета Kepler 186f имеет стабильный угол наклона. И это может говорить о том, что на поверхности небесного тела есть жизнь. Исследования в этом направлении продолжаются.