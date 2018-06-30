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Астрофизик: «второй Землей» руководит красный карлик
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Астрофизик: «второй Землей» руководит красный карлик 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Экзопланета Kepler 186f была признана американскими астрофизиками одной из самых похожих по параметрам на Землю. Она находится в 500 световых лет от нас и возможно имеет атмосферу.
— Эта планета была обнаружена в 2014 году и действительно входит в топ 10 планет, похожих на Землю. Ее масса превышает Землю на 40 процентов, размеры — на 17 процентов. Однако на ней может быть для нас холодновато — на ее поверхности температура может варьироваться от минус 80 до 0 градусов, в зависимости от наличия атмосферы и парниковых газов, — пояснил «ВМ» научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин. По его словам, «из негативного» про эту планету можно выделить то, что ее материнская звезда — красный карлик. — Она нестабильна и на ней часто происходят вспышки, которые негативно влияют на развитие жизни на планете.
Насколько реально существует жизнь на Kepler 186f пока судить рано, уверен ученый. Владимир Сурдин напомнил, что соответствующий «инструмент» для изучения и подтверждения тех или иных гипотез будет выведен на орбиту Земли лишь через 2-3 года. — Новый Космический телескоп имени Джеймса Уэбба —это орбитальная инфракраснаяобсерватория, которая предположительно заменит космический телескоп «Хаббл». Он будет способен выяснить, есть ли на Kepler 186f кислород, метан или углекислый газы, которые могут означать наличие жизни на этой планете.
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