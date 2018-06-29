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Лемуры определяют слабость противника по запаху
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Лемуры определяют слабость противника по запаху 

Индикатор 50 минут назад
Фото: Индикатор
Естественный запах лемуров меняется, если животное получает какую-либо травму. Другие лемуры могут почуствовать это и распознать слабость сородича. Таким способом животные выбирают себе соперника послабее. Об этом рассказывается в новом исследовании американских и канадских ученых, опубликованном в Scientific Reports.
Кольцехвостые лемуры (Lemur catta) общаются во многом с помощью запахов. Железы на их теле выделяют секрет с резким запахом, который животные используют, чтобы, например, помечать территорию. По запаху лемуры определяют и потенциального партнера. Как и многие другие животные, самцы лемуров нередко вступают в схватку, чтобы завоевать самку. Группа ученых из США и Канады показала, что во время таких драк запах помогает животным узнать, насколько слаб их соперник.
Авторы исследования собрали образцы выделений у 23 лемуров, которые только что получили травму, и сравнили их с секретами, полученных от здоровых приматов. Ученые исследовали полученные образцы с помощью методов масс-спектрометрии и хроматографии. Оказалось, что химический состав секрета (а это от 200 до 300 соединений) изменяется на 10%, если животное получает травму.
Чтобы проверить, как реагируют на эти изменения сами животные, исследователи провели поведенческий тест. Они нанесли на деревянные палки выделения здоровых и раненых самцов и проследили, как на это будут реагировать их сородичи. Самцы лемуров уделяли гораздо больше внимания тем палкам, которые пахли раненым животным — они помечали их своим запахом, тем самым показывая доминирование. Ученые предполагают, что этот механизм позволяет животным отыскивать более слабых соперников для схваток.
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