Система подачи кислорода в скафандры на МКС исправна, сообщили в НАСА

МОСКВА , 30 июн — РИА Новости . Система подачи кислорода в скафандры на американском сегменте Международной космической станции находится в исправном состоянии, сообщили РИА Новости в НАСА

Ранее в российских СМИ появлялась информация о том, что астронавтам НАСА на МКС не удалось подключить магистраль подачи кислорода. Таким образом, американские астронавты лишились возможности экстренного выхода в космос.

"Магистраль подачи кислорода в скафандры подключена и готова к работе при любом типе внекорабельной деятельности", — сказал представитель агентства.