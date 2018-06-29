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Американские астронавты оказались запертыми на МКС
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Американские астронавты оказались запертыми на МКС 

360tv.ru 34 минуты назад
Американские астронавты лишились возможности экстренного выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) из‐за проблем с системами жизнеобеспечения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно‐космической отрасли.
Одна из систем жизнеобеспечения отказала на американском сегменте МКС, в результате чего астронавтам пришлось ремонтировать ее самостоятельно на орбите. На американском сегменте вышла из строя одна из двух систем удаления углекислого газа, необходимой для жизнеобеспечения экипажа.
Угрозы жизни экипажу поломка не несет — система имеет исправный аналог в другом модуле, который работает в режиме повышенной нагрузки в случае отказа первой.
Во время ремонтных работ системы подачи кислорода в скафандры, астронавтам не удалось подключить и запустить в работу новую магистраль. Теперь американцы не смогут экстренно выйти в открытый космос.
Попытку починить систему предпримут в ближайшее время, но до этого момента астронавты оказались заперты на борту МКС.
Ранее сообщалось, что компания Илона Маска Space X запустит 29 июня ракету Dragon с оборудованием для научных исследований на МКС и робота‐помощника «Саймона». Робот весит около пяти килограммов и оснащен искусственным интеллектом от IBM.
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