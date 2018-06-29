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Огромный астероид Vesta приблизился к Земле, его можно увидеть невооруженным глазом
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Огромный астероид Vesta приблизился к Земле, его можно увидеть невооруженным глазом 

Реальный мир космоса 51 минуту назад
Фото: Реальный мир космоса
Астероид Vesta в настоящее время приближается к Земле. Астероид, диаметр которого более 576 километров, настолько близок к Земле, что ночью вы можете видеть его своими собственными глазами — телескоп не требуется.
Vesta настолько огромен, что он описан NASA как «второе самое массивное тело в основном поясе астероидов». И из-за его размера и состава, когда он пролетает мимо Земли, его видно невооруженным взглядом. На самом деле, масса Vesta составляет почти 9 процентов от общей массы всех астероидов, сообщает NASA.
В четверг, Vesta приблизится к Земле на минимальное расстояние за 20 лет. Но «близко» к Земле, в данном случае, означает, что в настоящее время это около 170 миллионов километров от нашей планеты. И, как сообщается, шансов на столкновение с Землей — нет.
Огромный астероид можно увидеть рядом с Марсом и Сатурном в ночном небе. Для тех, кто ищет астероид в северном полушарии, он находится к северо-западу от созвездия Стрельца.
У астероида отражающая поверхность, поэтому он кажется ярче любого другого астероида.
Вы можете наблюдать астероид Vesta каждую ночь до 16 -17 июля, В следующий раз он приблизится к Земле в 2040 году.
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