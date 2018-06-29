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Темная ДНК — новая загадка в мире генетики
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Темная ДНК — новая загадка в мире генетики 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
При помощи расшифровки генома ученые могут сравнивать и анализировать ДНК разных животных, раскрывая тайны их эволюции. Таким образом, например, научный мир может понять, как именно жираф обзавелся длинной шеей, а муравьед — огромным языком.
Однако порой ученые сталкиваются с вопросами, ответить на которые пока что не представляется возможным. Геномы ряда живых существ, вероятно, не включают определенные гены, появляющиеся в других подобных видах, и должны присутствовать для поддержания жизнедеятельности. Такие «спрятанные» гены получили название «темная ДНК» — и она способна изменить наше понимание эволюции.
Это можно сравнить с темной материей — понятие, хорошо известное любителям астрономии.
Еще больше интересных видео вы можете посмотреть в специальном разделе на нашем сайте.
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