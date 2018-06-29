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Канадские ученые создали невидимый материал
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Канадские ученые создали невидимый материал 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Ученые из Национального научно-исследовательского института в Канаде изобрели прибор, который наделяет объекты широкополосной невидимостью. В своей работе, опубликованной в журнале Optica, они продемонстрировали принцип действия.
Отличие нового изобретения от всех остальных в том, что оно производит обратимое перераспределение цветов. Механизм действия исследователи объяснили на примере объекта, пропускающего зеленый свет. При обычных обстоятельствах детектор уловил бы цвет, но в случае с новым прибором этого не происходит.
Когда весь спектр света попадает на устройство, оно выделяет один цвет, в данном случае зеленый, и маскирует его другим, например синим. Свет проходит сквозь объект, и тогда вторая часть преобразует спектр в изначальный, что и делает объект невидимым.
Схема работы прибора / Optica
Профессор Хосе Азана (Jose Azana), работавший над проектом, рассказал о значении работы:
«Мы совершили прорыв в области маскировки — сделали объект полностью невидимым при реалистичном широкополосном освещении. Световая волна прошла через объект без каких-либо видимых искажений, так, будто бы его и не было».
Во время эксперимента объект освещали только с одной стороны, но теоретически эта технология сможет скрыть предмет и при множественных источниках света.
Ранее специалисты Калифорнийского университета в Ирвайне изобрели материал, невидимый для инфракрасных датчиков.
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