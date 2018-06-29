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Запланирована экспедиция российских и чешских ученых в ямальскую тундру
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Запланирована экспедиция российских и чешских ученых в ямальскую тундру 

Национальный Туристический Союз 26 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Ученые Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН при сотрудничестве чешских коллег отправятся в научную экспедицию в тундру Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы изучить найденные останки северного оленя.
Целью проекта является, на основании представленных результатов, выявить историю возникновения оленеводства на территории Западной Сибири. Экспедиция намечена на конец лета. Основной задачей исследователей остается изучение особенностей перемещения северных оленей на севере Западной Сибири.
Отмечается, что история возникновения и последующего развития древнейшей отрасли животноводства — оленеводства — практически неизвестны. Ранее научных проектов подобного масштаба и значимости не проводилось.
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