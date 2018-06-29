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В Канаде создали плащ-невидимку
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В Канаде создали плащ-невидимку 

Ридус 56 минут назад
В Монреальском национальном институте научных исследований изобрели плащ-невидимку, который невидим при ярком свете. Ученые пояснили, что плащ блокирует любой свет, причем неважно, под каким углом.
Когда мы что-то видим, то на самом деле воспринимаем лишь часть частот электромагнитного спектра. Основываясь на этом, мы и решили изобрести плащ-невидимку, — поясняют авторы исследования.
Тогда ученые создали плащ, который отражает только зеленый свет, то есть зеленые частоты спектра. Чтобы такой предмет стал невидимым для человеческого глаза, нужно временно сместить частоту электромагнитного спектра до голубого цвета, а потом вернуть обратно к зеленому.
Следуя такой схеме, объект становится невидимым. Пока что устройство невидимости работает только в одном направлении — оно невидимо, если взгляд человека будет следовать по направлению луча света к объекту через фильтр, который меняет частоту электромагнитного спектра до голубого цвета.
Сейчас изобретатели работают над тем, чтобы сделать объект невидимым со всех сторон. Но уже сейчас изобретение канадских ученых можно применять в жизни. Например, устройство отлично подойдет для служб, занимающихся безопасностью коммуникаций, которые передают данные с помощью широкополосных волн.
Также телекоммуникационные компании могут засекречивать определенные частоты, чтобы злоумышленники не смогли получить информацию, используя широкополосный свет.
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