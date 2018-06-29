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Ученые из Канады изобрели плащ‐невидимку. Но он работает только с одной стороны
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Ученые из Канады изобрели плащ‐невидимку. Но он работает только с одной стороны 

360tv.ru 52 минуты назад
Монреальский национальный институт научных исследований создал плащ, который блокирует любой свет. Об этом сообщил сайт «Ридус».
Изобретение отражает только зеленые частоты спектра. Предмет станет невидимым, если частоту электромагнитного спектра сместить до голубого, а после вернуть обратно к зеленому.
«Когда мы что-то видим, то на самом деле воспринимаем лишь часть частот электромагнитного спектра. Основываясь на этом, мы и решили изобрести плащ-невидимку», — прокомментировали исследователи.
Однако плащ невидим, если человек будет смотреть по направлению луча света к объекту через фильтр, который в свою очередь меняет электромагнитные волны до голубого света. Поэтому ученые все еще продолжают работу над изобретением, чтобы сделать плащ невидимым со всех сторон.
Устройство можно уже сейчас применять в жизни. С помощью него телекоммуникационные компании могут засекречивать определенные частоты от злоумышленников, которые используют широкополосные волны.
Студент из Германии изобрел подушку безопасности для смартфона. Изобретение быстро вышло в топ Reddit и набрало больше тысячи комментариев.
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