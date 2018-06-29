8 самых красивых фотографий космоса

Вряд ли на свете есть что-то более захватывающее, чем фотографии из космоса. Они настолько яркие, насыщенные, неземные, что передают воистину космический масштаб даже через маленькие экраны ноутбуков. Но, как известно, космические фотографии не сразу получаются такими, какими мы их видим. Самые известные снимки вселенских глубин, сделанные орбитальным телескопом «Хаббл», изначально делаются черно-белыми. Затем группа обработки изображений собирает данные со всех фильтров телескопа, которые «видят» в недоступных для нас инфракрасных и ультрафиолетовых волнах, переводит их в привычную нам цветовую гамму, соединяет снимки с одной или нескольких камер и только после этого показывает благодарным зрителям. Но стоит помнить, что фотографии, полученные таким путем, никак нельзя назвать рисунками на предложенную тему — ученые выкладывают только то, что сфотографировал сам «Хаббл», переводя полученные данные в доступную для человеческого глаза визуальную форму.

Со снимками, которые делают космонавты в космосе, все значительно проще — местные фотографы отлично снимают Луну, Землю, станцию и близлежащие космические просторы на обычные (но очень хорошие) цифровые фотоаппараты Nikon, которые, кстати, хранятся на МКС. Эти фотографии фиксируют каждый шаг покорения космоса человеком. А изображения «Хаббла» помогают людям лучше понять всю вселенную. С их помощью ученые уже смогли найти галактики, которые образовались через несколько миллионов лет после Большого взрыва, и даже доказать существование черных дыр.

«Столпы творения», 1995 и 2014 годы

Самое известное фото телескопа «Хаббл» — «Столпы творения». В 1995 году такие снимки были еще в новинку, поэтому «Столпы» сразу потрясли воображение всего человечества. Фото завораживало не только за счет ярких цветов и необычных форм, но и благодаря истории изображенного явления. На снимке мы можем увидеть огромные столбы пыли и газа в туманности Орла (созвездие Змеи) — казалось бы, что тут потрясающего. Но во-первых, эти столбы достигают в высоту нескольких световых лет (для сравнения — расстояние от Солнца до ближайшей звезды — 4,24 световых года; примерно такой же длины один из столбов). Во-вторых, громадные облака пыли и газа скрывают зарождающиеся звезды — именно поэтому их и назвали «Столпами творения». Разумеется, туманность Орла — не единственный регион Вселенной, где идет активное звездообразование. Уникальность этой туманности заключается в том, что уже образовавшиеся звезды рассеяли часть газа, поэтому мы можем увидеть ее изнутри и полюбоваться красиво подсвеченными «Столпами творения», прячущими от нас совсем юные звезды.

В 2014 году «Хаббл» сделал ремейк на «Столпы творения» в более высоком разрешении. Теперь зрители могут увидеть основание звездообразующей области и насладиться глубиной цветов.

Туманность Улитки, 2007 год Туманность Улитки, находящаяся в созвездии Водолея, — один из любимейших космических объектов непрофессиональных астрономов, и все благодаря его ярко выраженной форме глаза. Отсюда и неофициальное название — «Глаз Бога», или даже «Око Саурона». Своим необычным внешним видом туманность обязана центральной звезде, которая когда-то была размером с Солнце, но потом превратилась в белый карлик, предварительно уничтожив всю планетарную систему вокруг. Примерно через пять миллиардов лет это ждет и планеты вокруг Солнца. Бог, видимо, обзаведется вторым глазом.

«Улитка» — довольно близкая («всего» 650 световых лет) и заметная туманность, поэтому открыли ее еще в начале XIX века, но полюбоваться огромным глазом у человечества получилось лишь через 200 лет. Перед нами не первый, но самый четкий и достоверный снимок туманности, сделанный телескопом «Спитцер» в 2007 году. Этот прибор изучает космос в инфракрасном диапазоне, что позволяет ему улавливать волны от слабосветящихся объектов вроде потухших звезд или далеких планет и заглядывать за огромные пылевые облака, фотографируя центры галактик. Наземные телескопы не могут этого делать, потому что инфракрасное излучение поглощается земной атмосферой.

Спутник Юпитера Европа, 1979 год Если бы фотографии из космоса не обрабатывались, то, вероятно, выглядели бы они как этот снимок 1979 года, сделанный автоматической межпланетной станцией «Вояджер-1». На изображении мы можем увидеть спутник Юпитера Европу. Корабли серии «Вояджер» передали на Землю первые четкие изображения Европы и Юпитера (незадолго до них снимки делали станции «Пионер», но кадры получились размытыми). Благодаря работе «Вояджера-1» ученые узнали, что на Европе есть вода, а значит, возможно, и жизнь — на этот вопрос окончательно ответит станция Europa Clipper, которую запустят к спутнику в 20-х годах. А «Вояджер-1» тем временем улетел за пределы Солнечной системы. Через 40 тысяч лет он должен достигнуть новых звезд и отправиться дальше — в свое вечное скитание по нашей галактике.

Первые люди на Луне, 1969 год 20 июля 1969 года на поверхность Луны ступают первые люди. Правда, перед нами не легендарный Нил Армстронг , а другой пилот корабля «Аполлон-11», Эдвин Олдрин — он оказался на Луне через 20 минут после Армстронга. Самого капитана на снимке мы тоже можем увидеть: он отражается в шлеме Олдрина. Помощник Армстронга в отличие от него самого не вошел в историю красивой фразой о первом полете на Луну. Он описал поверхность спутника словами «величественное опустошение». В августе 1969 года эту фотографию поместил на свою обложку журнал Life, тем самым сделав выпуск легендарным.

Корональный выброс массы, 2017 год На фотографии, датируемой 24 апреля 2017 года, изображен редкий каскад солнечных петель, который случился после крупного выброса корональной массы. Корональный выброс массы — это явление, когда Солнце во время своих химических процессов сбрасывает в окружающее пространство огромное количество вещества. Через несколько дней эта энергия (если ее достаточно много) доходит до Земли, провоцируя здесь магнитные бури и сбои в работе электроэнергии. Именно поэтому специалисты внимательно следят за состоянием Солнца — во время максимума солнечного цикла звезда выплескивает вещество несколько раз в день.

После сильного выброса, как правило, в активной области наблюдаются магнитные петли, которые существуют всего несколько часов. В апреле 2017 года ученым повезло — им наконец удалось заснять эти петли, которые исчезали и появлялись в течение целых 20 часов.

Южное полярное сияние, 2011 год На Земле тоже есть чем полюбоваться. Экипаж 29-й экспедиции МКС сфотографировал южное полярное сияние, замеченное недалеко от Новой Зеландии . Интенсивность полярного сияния зависит от количества солнечной энергии, дошедшей до Земли, поэтому наиболее ярко небо пылает во время мощных выбросов корональной массы.

Полярное сияние на Юпитере, 2016 год А это — полярное сияние на Юпитере, пойманное ультрафиолетовой камерой «Хаббла». Телескоп сделал снимок во время «боевого задания»: он должен был наблюдать и замерять полярные сияния на планете, пока межпланетная станция «Джуно» собирает информацию о солнечном ветре. Ученые синхронизировали полученные данные и узнали, как именно атмосфера Юпитера взаимодействует с солнечной энергией.

Марсианский «головастик», 2018 год Как известно, на Марсе давно (но пока безуспешно) ищут жизнь. Эта фотография наверняка вдохновила многих сторонников теории заговора: кто же еще мог нарисовать такого головастика, если не сами марсиане? Но разгадка оказалась куда прозаичнее — на снимке мы видим кратер, оставленный каким-то небесным телом, которое упало на Марс как раз в том месте, где когда-то давно протекал канал. Но ученых естественное происхождение этого «головастика» нисколько не опечалило: внимательно изучая подобные фотографии, исследователи могут предположить, как выглядели марсианские водоемы и сколько в них было воды.