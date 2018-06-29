Ученые из Китая изучат генетику хвойных деревьев в природном парке в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК , 29 июня. / ТАСС /. Ученые из Китая прибыли в Красноярский край , где в природном парке «Ергаки» изучат генетические, экологические и возрастные особенности лиственницы и сосны. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и рационального природопользования.

"Лиственница и сосна сибирская — главные объекты их исследований в парке. Ученые берут пробы с этих двух видов деревьев для дальнейшего изучения их возрастной динамики. Кроме кернов [проб] для научного исследования, ученые также собирают хвою для определения генетических, экологических и возрастных особенностей. В дальнейшем с помощью проб выявят генетическую и климатическую адаптацию древостоя на разных высотах", — сообщили в министерстве.

За месяц ученые планируют собрать образцы деревьев на нескольких участках отличающихся от друг друга по высоте, — от 300 до 500 метров.

Как уточнили в природном парке, группу ученых возглавляет заместитель директора ведущей лаборатории растительности и управления нарушенных экосистем Китайской академии наук Джин Гуа.

Исследования проходят в рамках международного проекта, в рамках которого планируется провести сбор полевого материала на территории Алтай-Саянского региона летом этого года.