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Ученые из Китая изучат генетику хвойных деревьев в природном парке в Красноярском крае
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Ученые из Китая изучат генетику хвойных деревьев в природном парке в Красноярском крае 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 29 июня. /ТАСС/. Ученые из Китая прибыли в Красноярский край, где в природном парке «Ергаки» изучат генетические, экологические и возрастные особенности лиственницы и сосны. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и рационального природопользования.
"Лиственница и сосна сибирская — главные объекты их исследований в парке. Ученые берут пробы с этих двух видов деревьев для дальнейшего изучения их возрастной динамики. Кроме кернов [проб] для научного исследования, ученые также собирают хвою для определения генетических, экологических и возрастных особенностей. В дальнейшем с помощью проб выявят генетическую и климатическую адаптацию древостоя на разных высотах", — сообщили в министерстве.
За месяц ученые планируют собрать образцы деревьев на нескольких участках отличающихся от друг друга по высоте, — от 300 до 500 метров.
Как уточнили в природном парке, группу ученых возглавляет заместитель директора ведущей лаборатории растительности и управления нарушенных экосистем Китайской академии наук Джин Гуа.
Исследования проходят в рамках международного проекта, в рамках которого планируется провести сбор полевого материала на территории Алтай-Саянского региона летом этого года.
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