Сколько раз находили жизнь на Марсе?

Марс — довольно заметная точка на ночном небе, поэтому наших предков он заинтересовал еще 3,5 тысячи лет назад. Но между открытием планеты и первой мыслью о том, что там есть жизнь, времени прошло немногим меньше — только к концу XIX века ученые и фантасты начали рассматривать Марс как возможный дом для наших разумных соседей. С тех пор ситуация несколько раз менялась: люди то находили неопровержимые доказательства существования жизни на Красной планете, то доказывали их несостоятельность. И вот исследователи NASA объявили о нахождении древних органических молекул на планете, что снова воскресило давний спор: если сейчас на Марсе нет жизни, то, возможно, она была там раньше? Как она выглядела? Могла ли сохраниться, спрятавшись где-то в недрах планеты? Расскажем подробнее об этапах этого спора.

Ледяные шапки Марса

Астрономы XVII века доказали: на ночном небе можно разглядеть много всего нового и интересного, используя телескопы, которые увеличивают всего в 3—6 раз. Именно такие приборы были в ходу в начале века. Галилео Галилей сделал собственный телескоп, который увеличивал в 20—30 раз, и это позволило ему зарисовать пятна на Солнце и кратеры на Луне, открыть кольца Сатурна и спутники Юпитера. Для примера — современные любительские телескопы спокойно увеличивают в 150 раз, то есть сейчас любой человек может без труда увидеть в пять раз больше, чем великий астроном, хотя шансов открыть что-нибудь новое при этом у него почти нет. Но нас интересуют марсианские наблюдения Галилея. Он и его последователи заметили, что некоторые регионы Марса отражают солнечный свет несколько иначе, то есть состоят из другого материала. Ученые устремили взоры к планете и разглядели на ее полюсах темные области (верно трактованные ими как ледяные шапки), которые меняют свой объем в зависимости от сезона. Где лед — там вода, а где вода — там жизнь. Но так далеко научная мысль XVII—XVIII веков не зашла. Марсу пришлось ждать своего звездного часа еще полторы сотни лет.

Вода и земной климат

К середине XIX века астрономическая оптика значительно улучшилась, что позволило ученым более пристально наблюдать за Марсом. Выяснилось, что наклон планеты, ее размеры и длительность суток примерно равны земным. Так появились все предпосылки для первого «нахождения жизни» на Марсе. На карте планеты, нарисованной в 1840 году, светлые и темные участки, которые разглядели еще в XVII веке, стали сушей и морями соответственно (в 70-х эта карта была уточнена и в исправленном виде дошла до нас). Ученые посчитали, что на Красной планете климат должен быть примерно таким же, как на Земле, — с такими же температурами, сезонностью и природными явлениями. А раз все одинаковое, значит, и обитатели должны быть похожими — до этой мысли оставался всего один маленький шажок, который ученые и сделали во второй половине столетия с помощью метода спектрального анализа. Дело в том, что солнечный свет, проходя через атмосферу планеты, распадается на цветовой спектр, разные полоски в котором соответствуют разным газам. В атмосфере Марса нашли водяной пар — следовательно, вода там точно есть. Пазлы наконец сошлись. Весь мир — сначала невнятно, а затем все более и более уверенно — начал говорить о том, что на Марсе кто-то живет. Американец Перси Грег в 1880 году написал первый фантастический роман, действие которого происходит на Красной планете.

Каналы Скиапарелли

1877 год стал знаковым для марсианской жизни. Астроном Джованни Скиапарелли нанес на карту некие объекты, напоминающие земные каналы. Правда, сам ученый не настаивал на том, что эти объекты искусственные — переводчики неправильно передали смысл использованного Скиапарелли термина. По-итальянски слово обозначало некий водоем типа канала, который может иметь как искусственное, так и естественное происхождение, а англичане решили, что это именно каналы. Но сам Скиапарелли поправлять коллег не торопился — очевидно, он сам верил в то, что водоемы были прорыты руками марсиан, о чем позже написал статью. Многие астрономы после этого устремились к своим телескопам и воочию убедились в существовании сети каналов, которые вряд ли могли быть созданы природой. Астроном Персиваль Ловелл даже вывел на основе своих наблюдений целую легенду. Ширина каналов — примерно 100 километров. Они ведут от ледяных шапок вглубь планеты, потому что Марс очень засушливый и таким образом местные жители пытаются спасти свою умирающую цивилизацию. Для конца XIX века это объяснение было вполне приемлемым, но тревожные для теории о жизни на Марсе звоночки уже зазвучали. Новый спектральный анализ 1894 года показал, что атмосфера Красной планеты идентична атмосфере Луны, но никак не Земли. А некоторые астрономы так и не разглядели на Марсе те самые знаменитые каналы — какие-то невнятные линии они видели, но на стройную водную систему эти линии никак не походили. Но до 20-х годов к голосам скептиков никто особо не прислушивался, ведь наличие жизни на Марсе гораздо интереснее, чем ее отсутствие. Идея активно популяризировалась фантастами, захватившими книжный рынок романами о Марсе, самый известный из которых — «Война миров» Герберта Уэллса (1897 год).

Конец «марсианской мечты»

В 20-х годах скептики последовательно и безжалостно уничтожили «марсианскую мечту». Сразу несколько ученых доказали справедливость спектрального анализа 1894 года. В атмосфере Марса нет воды и почти нет кислорода, зато много углекислоты. Сама атмосфера не плотная, а разреженная. Низкое атмосферное давление исключает существование на планете жидкой воды. Климат если и похож на земной, то только на арктический — экстремально сухой и холодный. Но эти сведения не помешали обычным людям до смерти испугаться радиопостановки уже упомянутого романа Уэллса, стилизованной под прямой репортаж, — вера в марсиан в народе была еще жива. Полное развенчание мифа о марсианских каналах произошло только через сотню лет после его появления. Американские межпланетные станции серии «Маринер» и советские корабли серии «Марс» в конце 60-х — начале 70-х отправились к самой спорной планете Солнечной системы. «Маринер-4» определил, что климатические условия Марса не могут поддерживать многоклеточную жизнь. «Маринеры» 6 и 7 проверили химический состав атмосферы и льда, который оказался (как минимум частично) углекислотным. И наконец, корабль «Маринер-9» в 1971—1972 годах передал на Землю снимки, которые однозначно говорили — на Марсе нет стройной системы каналов и жизни. Виденное астрономами конца XIX века было оптической иллюзией — так человеческий мозг воспринял разломы в коре планеты и реальные долины древних рек.

Снова вода

На этом, казалось бы, можно и закончить — нет на Марсе никакой жизни и быть не может. Американский аппарат «Викинг», работавший в конце XX века, даже искал следы микроорганизмов в грунте — ничего. Схожесть с Землей оказалась полностью мнимой. Но в первые годы XXI века орбитальный аппарат «Марс Одиссей» передал новые данные — всего в 45 сантиметрах под землей существуют огромные залежи водяного льда. Чтобы проверить информацию, ученые послали на планету наземный модуль «Феникс», который должен был работать непосредственно с грунтом. В 2008 году аппарат дал однозначный ответ — на Марсе есть водяной лед. Уровень солености также не препятствует образованию жизни.

Метан и органические молекулы

И наконец, самые последние данные от марсохода «Кьюриосити» говорят о том, что несколько миллиардов лет назад Марс, вероятно, был пригоден для жизни. На дне пересохшего озера аппарат нашел древние органические молекулы возрастом около 3,5 миллиардов лет. Эти молекулы, скорее всего, были частью куда более сложных систем, но говорить о том, что эти системы были живыми организмами, пока рано. Смущает ученых и поведение метана — органического газа — на Марсе. «Кьюриосити» стал первым аппаратом, который отследил его концентрацию и выяснил, что она значительно меняется в зависимости от сезона, поэтому его появление на планете никак нельзя объяснить атмосферными явлениями. Метан на Марсе — это либо продукт жизнедеятельности еще не обнаруженных бактерий, живущих в грунте рядом с водой, либо результат геотермальной деятельности планеты. Так что вопрос о жизни на Красной планете, существовавшей и существующей, до сих пор остается открытым.

Будущая жизнь на Марсе