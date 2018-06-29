Ученые назвали главную причину вымирания пчел

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Неизвестный объект движется в унисон с Землей на ее орбите

Россия отвоевывает мировое господство в Космосе у Китая и США

В Китае началось строительство обсерватории для наблюдения за космическим излучением