Ученые назвали главную причину вымирания пчел 

Экологи утверждают, что перегрев ульев из-за глобального потепления вызовет массовую гибель пчел на всех континентах уже в ближайшие годы. Последние годы ученые фиксируют стремительное сокращение численности домашних и диких пчел. За последние пять-десять лет популяции диких пчел сократились на 25-30 процентов, а численность домашних в США только за 2015 год уменьшилась вдвое.
"Если температуры на Земле вырастут так сильно, как это предсказывают климатологи, то пчелы окажутся на грани вымирания из-за того, что они упрутся в свои физиологические пределы. Пчелы полностью исчезнут в более теплых регионах своего ареала обитания", — цитирует РИА Новости ученого Пола Карадонну.
Ранее «СП» писала, что эксперты из Норвегии заявили об изменении климата в части РФ. Речь идет о регионе, находящимся у северной части Баренцева моря. Специалисты отмечают, что арктический климат может поменяться на более теплый, присущий атлантической климатической системе.
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