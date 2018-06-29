Ещё
SpaceX отправит на МКС робота‐помощника космонавтам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

SpaceX отправит на МКС робота‐помощника космонавтам 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Компания Илона Маска Space X запустит 29 июня ракету Dragon с оборудованием для научных исследований на МКС и робота‐помощника «Саймона». Об этом сообщили в NASA.
Робот CIMON (Crew Interactive Моbile Companion) — созданный компанией Airbus мобильный интерактивный помощник в виде мяча с монитором. Весит около пяти килограммов и оснащен искусственным интеллектом от IBM. «Саймон» способен учиться, накапливая новую информацию, распознавать лица, помогать астронавтам выполнять текущие задачи на МКС.
Еще одной задачей «Саймона» на МКС будет ответ на вопрос, сможет ли искусственный интеллект снижать уровень стресса и нагрузки во время долгосрочного космического полета людей.
На борту ракеты Dragon, кроме «Саймона», будет 2,7 тонн груза для научных исследований, которые призваны показать возможности использования искусственного интеллекта, выделяемой растениями влаги на планете, проанализировать здоровье кишечника в условиях космоса, более эффективная разработка лекарств от онкологии и образование неорганических структур без силы тяжести Земли.
Как рассказали в NASA, Falcon 9 отправит 29 июня на орбиту корабль с искусственным интеллектом, химическими садами и средствами противоонкологической терапии.
Наблюдать за пуском ракеты можно будет по ссылке.
На МКС утром 23 июня скорректировали высоту полета. Орбиту сместили на 700 метров с помощью двигателей корабля «Прогресс МС‐08».
360tv.ru: последние новости
Ученые разработали самый маленький в мире компьютер Японский зонд обнаружил загадочную гору на поверхности вращающегося астероида Рюгю Астрономы посчитали количество космической нефти на Млечном пути
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложит Путину сделку166
В США хотят принять 51-ый штат69
Россию раскритиковали за рабство24
На спутнике Сатурна нашли следы жизни20
Боярский рассказал об интимной связи с иностранками36
Видео
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия США
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
01:21
Жена Кержакова раскрыла правду о футболисте
Шоу-бизнес
04:13
Захарова заявила о «циничном кощунстве» Украины
Политика Конфликты
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
03:52
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня
В мире
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
01:12
Порошенко «вспомнил» о Конституции
Украина В мире
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение