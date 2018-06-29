SpaceX отправит на МКС робота‐помощника космонавтам

Компания Илона Маска Space X запустит 29 июня ракету Dragon с оборудованием для научных исследований на МКС и робота‐помощника «Саймона». Об этом сообщили в NASA.

Робот CIMON (Crew Interactive Моbile Companion) — созданный компанией Airbus мобильный интерактивный помощник в виде мяча с монитором. Весит около пяти килограммов и оснащен искусственным интеллектом от IBM . «Саймон» способен учиться, накапливая новую информацию, распознавать лица, помогать астронавтам выполнять текущие задачи на МКС.

Еще одной задачей «Саймона» на МКС будет ответ на вопрос, сможет ли искусственный интеллект снижать уровень стресса и нагрузки во время долгосрочного космического полета людей.

На борту ракеты Dragon, кроме «Саймона», будет 2,7 тонн груза для научных исследований, которые призваны показать возможности использования искусственного интеллекта, выделяемой растениями влаги на планете, проанализировать здоровье кишечника в условиях космоса, более эффективная разработка лекарств от онкологии и образование неорганических структур без силы тяжести Земли.

Как рассказали в NASA , Falcon 9 отправит 29 июня на орбиту корабль с искусственным интеллектом, химическими садами и средствами противоонкологической терапии.

Наблюдать за пуском ракеты можно будет по ссылке.

На МКС утром 23 июня скорректировали высоту полета. Орбиту сместили на 700 метров с помощью двигателей корабля «Прогресс МС‐08».